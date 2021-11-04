Президент Украины озвучил Резникову свои "ожидания и приоритеты"

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил новому министру обороны Алексею Резникову ожидания и приоритеты, связанные с его прошлым юридическим опытом. Об этом Резников рассказал журналистам в кулуарах парламента в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, каким образом Зеленскому удалось убедить его согласиться возглавить Министерство обороны, Резников ответил следующее:

"Снимаю шляпу и отдаю должное президенту Украины Владимиру Зеленскому: он нашел очень классный аргументированный подход, когда у нас была последняя встреча на эту тему: он выстроил передо мной перечень ожиданий и приоритетов, которые он видит... Когда я его услышал, понял, что этот разговор прошел настолько профессионально, и уже не нашел ни единого аргумента, чтобы отказаться".

По словам Резникова, все эти "ожидания и приоритеты" касались, по сути, его юридических навыков и опыта.

"По большому счету – необходимо навести порядок в закупках. Юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения – с этим может справиться юрист. Навести порядок с коррупционной составляющей – с этим может справиться юрист", – пояснил он.