Сухость и морщины: опасность патчей под глаза

Гидрогелевые патчи остаются популярным средством ухода за областью глаз. Первоначально их создали корейские производители, а сейчас они есть в почти каждой косметической линии. Патчи стали палочкой-выручалочкой от недосыпа, усталости, отеков, морщин. В чем состоит механизм работы патчей, и за счет чего достигается моментальный эффект, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.

В этом вопросе помогла косметолог Тамара Ануфриева, которая рассказала о всех скрытых нюансах использования патчей на личной странице в Instagram.

Патчи представляют собой плотную гидрогелевую воздухонепроницаемую пленку, погруженную в раствор, по составу напоминающую косметическую сыворотку, иногда с вполне рабочим составом ингредиентов.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При нанесении на кожу и выдерживании 15-20 минут, патчи создают небольшое придавливание сосудов и лишней жидкости. За счет этого уменьшаются отеки. Охлажденные в холодильнике патчи усиливают этот эффект за счет сокращения сосудистой стенки капилляров. И ты видишь, что припухлости под глазами исчезли. Причину отеков и синевы под глазами патчи не убирают, а придать свежесть взгляду и выровнять текстуру кожи на время им под силу. ⠀ За счет длительного увлажнения сыворотки под гидрогелевой пленкой происходит ничто иное, как просто разбухание рогового слоя. А ты видишь моментальное разглаживание морщин!

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Постоянное переувлажнение тонкой кожи век приведет к тому, что барьер кожи нарушится и морщин, сухости в итоге станет больше, как только твоя баночка с патчами закончится. Этот эффект похож на то, когда ты долго лежишь в ванне и потом подушечки пальцев сморщиваются и набухают. То же самое происходит с кожей под патчами. ⠀

Но не все так страшно. Патчи лучше использовать как средство sos-помощи, но не ежедневно. 2-3 раза в неделю приемлемо, но не каждый месяц. Лучше иметь хороший крем для области глаз - это безопаснее и эффективнее.