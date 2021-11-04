НКЦБФР разрешила покупать акции Pfizer и Nike

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла ряд решений о допуске на украинский рынок капитала иностранных ценных бумаг, среди которых акции американской компании Pfizer, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов, заявили в пресс-службе НКЦБФР.

На заседании 4 ноября комиссия дала старт обращению на украинских регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

NIKE, INC.,

MERCK & CO., INC.,

PAYPAL HOLDINGS, INC.,

NVIDIA CORPORATION,

PEPSICO, INC.,

PFIZER INC.,

QUALCOMM INCORPORATED,

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,

THE WALT DISNEY COMPANY,

STARBUCKS CORPORATION,

UNITED PARCEL SERVICE,

WALMART INC.