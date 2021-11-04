НКЦБФР разрешила покупать акции Pfizer и Nike
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла ряд решений о допуске на украинский рынок капитала иностранных ценных бумаг, среди которых акции американской компании Pfizer, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Таким образом, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов, заявили в пресс-службе НКЦБФР.
На заседании 4 ноября комиссия дала старт обращению на украинских регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:
NIKE, INC.,
MERCK & CO., INC.,
PAYPAL HOLDINGS, INC.,
NVIDIA CORPORATION,
PEPSICO, INC.,
PFIZER INC.,
QUALCOMM INCORPORATED,
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
THE WALT DISNEY COMPANY,
STARBUCKS CORPORATION,
UNITED PARCEL SERVICE,
WALMART INC.