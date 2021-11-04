Вышел трейлер второй части финального сезона "Бумажного дома"

В продолжении "Бумажного дома" покажут события, происходящие во время нападения на центральный банк Испании, где команда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется бороться за свою жизнь, сообщает Сегодня.

В ролике загадочный Профессор приехал в центральный банк, где находится почти вся его команда. Все они в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки.

В видео также показали часть жестокого столкновения банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней "The Funeral" от Band of Horses.

Нам было поручено положить конец ограблению. Это мы и должны сделать, — говорит один из военных.

В финальных сериях зритель увидит, как главные герои попытаются спастись и узнает, кто же в итоге победит.

Напомним, что первые пять серий 5-го сезона показали в сентябре 2021 года. А уже ровно через месяц, 3 декабря выйдут финальные серии.

В 2018 году сериал был включен в список топ-сериалов по версии газеты The New York Times. А также стал лауреатом премии "Emmy" как лучший драматический сериал.

По данным IMDb, в 2020 году проект занял второе место в рейтинге топовых сериалов среди пользователей сайта. А издание Variety выделило "Бумажный дом" среди самых распространенных шоу на Netflix.