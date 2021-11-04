Разоблачен канал пересечения границы лицами из санкционного списка СНБО

Фигуранты из санкционного списка Совета нацбезопасности и обороны Украины планировали пересечь границу по поддельным паспортам.

Как сообщила Госпогранслужба, канал незаконного пересечения границы разоблачили в Одесской области.

В этот раз незаконно пересечь границу хотел гражданин Молдовы для легализации поддельных молдавских паспортов. Кроме того, он пытался подкупить пограничника, однако был задержан на месте.

"Как выяснилось, указанные документы должны были использоваться потенциальными нелегальными мигрантами (выходцами из Турции и Афганистана) для незаконного попадания в страны ЕС. Также установлено, что с использованием таких документов на измененные учредительные данные планировали воспользоваться лица из санкционного списка для срочного незаконного пересечения государственной границы Украины" , - сообщила пресс-служба.

Продолжаются следственные действия.