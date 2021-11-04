Депутатам выплатили более 3 млн грн компенсаций за жилье

В октябре 2021 года 139 народных депутатов Верховной Рады Украины получили компенсацию за аренду жилья или аренду гостиничного номера на общую сумму 3 122 250 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Исходя из обнародованных данных, больше всего в октябре получил член фракции политической партии "Слуга народа" Сергей Колебошин. Его выплаты составили 79 000 грн.

Также член депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец получил 72 000 грн.

Еще одному "слуге народа" Марьяну Заблоцкому выплатили 59 800 грн.