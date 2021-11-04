Верещук планирует присоединиться к работе украинской делегации в ТКГ

Кандидат на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук хочет присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Но пока неизвестно, в какой роли. Такое заявление она сделала в Верховной Раде в четверг, сообщает Вести.

"По моему пребыванию в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую принимать участие. Но что касается моего председательства - это вопрос к высшему политическому руководству государства" , - отметила Верещук.

Напомним, на заседании 3 ноября Верховная Рада отправила в отставку Алексея Резникова – вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В "Слуге народа" последнюю неделю говорили о том, что вакантное кресло займет Ирина Верещук.