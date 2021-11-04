Рада назначила нового министра экономики Украины

Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

За соответствующее решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 256 народных депутатов.

До этого назначения Свириденко занимала пост заместителя главы Офиса президента.

Как заявила Свириденко, выступая с парламентской трибуны, она видит необходимость государственного стимулирования пяти кластеров экономики, где инвестиции в долгосрочный и краткосрочный период дадут наибольший эффект для экономики: машиностроения, энергетики (проведение термомодернизации минимум 5 тыс. многоквартирных домов ежегодно), ИТ, сельского хозяйства, строительства (развитие ипотечного кредитования).

В кризисный период, когда бизнес воздерживается от масштабных рисковых проектов, функцию генерирования и запуска инвестпроектов должно брать на себя государство, отметила она.

По словам Свириденко, Украина может возобновить судостроение в ближайшие три года и производить по 20 судов ежегодно, а до 2025 года нарастить оборот отрасли до 22 млрд грн в год.

В отношении агропромышленного комплекса она указала на необходимость снижения налоговых ставок для компаний, которые занимаются животноводством, а также реализации программы орошения.

Отвечая на вопросы из зала, Свириденко отметила, что рассчитывает, что инфляция в 2022 году будет удержана в рамках таргета НБУ 5%+/-1%.

35-летняя Юлия Свириденко закончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности". Свириденко занимала должность замглавы ОП с 22 декабря 2020 года, а до этого была заместителем министра экономики.

Юлия Свириденко пришла на должность замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре 2019-го в команду министра Тимофея Милованова в правительстве Алексея Гончарука. Она сохранила свою должность, когда Игорь Петрашко сменил Милованова, а с июля 2020-го стала первым замминистра.

С 2015 года и до назначения в министерство Свириденко занимала руководящие должности в Черниговской областной госадминистрации, в частности.