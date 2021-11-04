Турбулентность в отношениях с Евросоветом закончилась – Кулеба

Период турбулентности в отношениях Украины с Советом Европы закончился. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с главой СЕ Марией Пейчинович-Бурич в Киеве в четверг, 4 ноября, пишет Александр Иварницкий, Корреспондент.

Так, он сообщил, что на встрече обсудили начало совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

"Я уверен, что после нескольких лет турбулентности в отношениях с Советом Европы, вызванной необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, мы смогли перевернуть эту страницу, в том числе и благодаря принципиальной позиции генерального секретаря. Можем на полной скорости наверстывать утраченное и развивать отношения с Советом Европы в пользу и Украины, и Европы в целом", – сказал Кулеба.

Отношения Украины и Совета Европы ухудшились летом 2019 года после возвращения делегации России в ПАСЕ.