COVID-вакцинация в регионах: лидеры и аутсайдеры по числу прививок

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине уже сделали более 18,5 млн прививок. Безоговорочным лидером является Киев, аутсайдером - Луганская область.﻿ Об этом, со ссылкой на данные информационной системы СНБО, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Регионы-лидеры по количеству сделанных прививок от СOVID-19:

Киев - 2 394 229 (первая доза - 1 310 097, вторая - 1 084 132)

Днепропетровская область - 1 730 307 (первая доза - 1 031 880, вторая - 698 427)

Харьковская область - 1 295 662 (первая доза - 756 070, вторая - 539 592)

Львовская область - 1 174 182 (первая доза - 711 134, вторая - 463 048)

Киевская область - 1 081 507 (первая доза - 635 661, вторая - 446 846)

Одесская область - 1 001 025 (первая доза - 581 666, вторая - 419 359)

Области с наименьшим числом сделанных прививок от СOVID-19: