За неприличный жест президенту Лероса отстранят от 5 заседаний – Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко предполагает, что регламентный комитет Верховной Рады оперативно рассмотрит обращение фракции "Слуга народа" по сегодняшней ситуации в сессионном зале с участием внефракционного депутата Гео Лероса. Об этом Корниенко заявил в комментарии журналистам в Раде, сообщает Цензор.НЕТ.

Корниенко считает, что регламентный комитет предложит ВР решение по "дисциплинарным мероприятиям" относительно Лероса.

"Они у нас, к сожалению, ограничены. Мы не можем за такое лишать зарплаты или забирать мандат, но можем отстранять от 5-ти пленарных заседаний. Думаю, в данном случае Гео Багратович на это точно заслуживает", – подчеркнул первый вице-спикер.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, не заслуживает ли такого же наказания нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова, он отметил:

"Когда мы обсуждаем бюджет, мы же параллельно не обсуждаем, например, вопрос музыки в Украине, давайте отдельно обсуждать кейс Гео Багратовича, отдельно кейс Галины Третьяковой".

Говоря о том, что спикер ВР Руслан Стефанчук дал поручение выключить Леросу микрофон во время его сегодняшнего выступления, нардеп отметил:

"Председательствующий на заседании может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления, угрозы и т.п. А если говорить о политической позиции Гео Багратовича, которую он выразил своим жестом, то тут давно всем все понятно. Мне кажется, что он был одним из первых, кто протоптал дорожку политического предательства."