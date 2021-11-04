Бывший футболист Украины задумался об уходе из клуба РФ
Бывший футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий вскоре может поменять клуб. С января 2019 года защитник выступает за российский "Зенит", но уже имеет другие варианты развития карьеры, сообщает Обозреватель.
Агент 32-летнего игрока Вадим Шаблий в комментарии журналисту заявил, что Ракицкий пользуется спросом.
"Мы не обсуждали с "Зенитом" вопрос продления контракта или ухода Ярослава. Сейчас мы открыты к любым предложениям. В частности, Ракицким активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения", – рассказал представитель уроженца Днепропетровской области.
Напомним, в свое время защитник "Шахтера" подвергался критике за отказ петь гимн Украины перед матчами. После перехода в питерский клуб Ракицкого перестали вызывать в национальную команду.
Контракт Ярослава в Санкт-Петербурге рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость составляет около 6 миллионов евро.
Вадим Шаблий – агент многих известных украинских футболистов: Андрея Ярмоленко, Руслана Малиновского, Виктора Коваленко, Виталия Буяльского, Сергея Кривцова и других.