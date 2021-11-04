Полезные привычки, которые меняют жизнь: правила 20 минут
В жизни есть вещи, выполняя которые систематически ежедневно по 20 минут, можно избавиться от многих проблем, сообщает GreenPost.
Психологи говорят о «Правилах 20 минут».
- Кто занимается спортом 20 минут в день, тем не стоит беспокоиться о своем здоровье.
- Кто уделяет 20 минут в день уборке своего дома, тем не стоит беспокоиться о беспорядке.
- Кто выделяет 20 минут в день для улучшения концентрации, тем не стоит беспокоиться о творческом кризисе.
- Кто находит 20 минут в день, чтобы выслушать мужа или жену, тем не стоит беспокоиться о проблемах в отношениях.
- Кто выделяет 20 минут в день на слушание себя и ведение личных записей, тем не стоит беспокоиться о нехватке идей.
- Кто 20 минут в день работает над созданием источников дохода, тем не нужно беспокоиться о собственном финансовом благополучии.
- Кто выделяет 20 минут на отдых, тем не стоит переживать из-за переутомления и усталости.
- Кто читает полезную книгу хотя бы 20 минут в день, тем не стоит беспокоиться о том, как стать экспертом.