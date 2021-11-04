Полезные привычки, которые меняют жизнь: правила 20 минут

Полезные привычки, которые меняют жизнь: правила 20 минут
Фото: Рixabay

В жизни есть вещи, выполняя которые систематически ежедневно по 20 минут, можно избавиться от многих проблем, сообщает GreenPost.

Психологи говорят о «Правилах 20 минут».

  • Кто занимается спортом 20 минут в день, тем не стоит беспокоиться о своем здоровье.
  • Кто уделяет 20 минут в день уборке своего дома, тем не стоит беспокоиться о беспорядке.
  • Кто выделяет 20 минут в день для улучшения концентрации, тем не стоит беспокоиться о творческом кризисе.
  • Кто находит 20 минут в день, чтобы выслушать мужа или жену, тем не стоит беспокоиться о проблемах в отношениях.
  • Кто выделяет 20 минут в день на слушание себя и ведение личных записей, тем не стоит беспокоиться о нехватке идей.
  • Кто 20 минут в день работает над созданием источников дохода, тем не нужно беспокоиться о собственном финансовом благополучии.
  • Кто выделяет 20 минут на отдых, тем не стоит переживать из-за переутомления и усталости.
  • Кто читает полезную книгу хотя бы 20 минут в день, тем не стоит беспокоиться о том, как стать экспертом.

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