Киевстар ввел новые тарифы
Для контрактных и бизнес-клиентов "Киевстар" предложит новые тарифные планы, объединенные общей линейкой "ВАШ", сообщает UBR.
Как и в случае с пакетами для предоплаты, в которых можно докупить дополнительные возможности ("Суперсилы"), оператор внедрил похожую опцию в тарифах по договору, заверив, что данная категория пользователей получит "еще больше возможностей".
Для "контрактников" оператор предложил пять тарифов, начина с самого дешевого "ВАШ Старт" (135 грн/мес., 100 минут на звонки "за пределы" сети, 5 ГБ мобильного интернета) и заканчивая самым дорогим "ВАШ Безлим" (500 грн/мес., 750 мин, безлимитный мобильный интернет).
Для бизнес-пользователей доступны семь новых тарифов, от наиболее доступного "ВАШ Старт" (135 грн/мес., 100 мин, 5 120 МБ) и до самого дорого "ВАШ Максимум" (1,5 тыс. грн/мес., 3,5 тыс. минут, безлимит на мобильний интернет).
Согласно заявлению компании, контрактные и бизнес-клиенты получат две "Суперсилы" вместо одной на предоплате. Одна из дополнительных услуг – фиксированный интернет для дома со скоростью до 100 Мбит/с включен в тарифы без дополнительной платы. Вторую клиенты смогут выбрать по своему усмотрению:
- плюс 100 минут на другие сети и за границу;
- расширенный пакет "Киевстар ТВ";
- безлимитное видео с сервисом "Видео на ходу";
- SIM для планшета;
- SIM для второго телефона".
Для бизнес-клиентов доступны такие сервисы, как "Виртуальная мобильная АТС" и Office 365.