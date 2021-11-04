Киевстар ввел новые тарифы

Для контрактных и бизнес-клиентов "Киевстар" предложит новые тарифные планы, объединенные общей линейкой "ВАШ", сообщает UBR.

Как и в случае с пакетами для предоплаты, в которых можно докупить дополнительные возможности ("Суперсилы"), оператор внедрил похожую опцию в тарифах по договору, заверив, что данная категория пользователей получит "еще больше возможностей".

Для "контрактников" оператор предложил пять тарифов, начина с самого дешевого "ВАШ Старт" (135 грн/мес., 100 минут на звонки "за пределы" сети, 5 ГБ мобильного интернета) и заканчивая самым дорогим "ВАШ Безлим" (500 грн/мес., 750 мин, безлимитный мобильный интернет).

Для бизнес-пользователей доступны семь новых тарифов, от наиболее доступного "ВАШ Старт" (135 грн/мес., 100 мин, 5 120 МБ) и до самого дорого "ВАШ Максимум" (1,5 тыс. грн/мес., 3,5 тыс. минут, безлимит на мобильний интернет).

Согласно заявлению компании, контрактные и бизнес-клиенты получат две "Суперсилы" вместо одной на предоплате. Одна из дополнительных услуг – фиксированный интернет для дома со скоростью до 100 Мбит/с включен в тарифы без дополнительной платы. Вторую клиенты смогут выбрать по своему усмотрению:

плюс 100 минут на другие сети и за границу;

расширенный пакет "Киевстар ТВ";

безлимитное видео с сервисом "Видео на ходу";

SIM для планшета;

SIM для второго телефона".

Для бизнес-клиентов доступны такие сервисы, как "Виртуальная мобильная АТС" и Office 365.