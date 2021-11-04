Рада назначила руководителя Аппарата ВР

Народные депутаты назначили Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение поддержало 315 народных депутатов (при минимально необходимых 226 голосах для результативного голосования).

Фракция рассматривала три потенциальные кандидатуры, среди которых - Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.

"Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.