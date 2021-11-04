"Слуги" могут провести съезд в конце ноября – Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" может провести свой съезд 20 или 27 ноября. Может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артема Дмитрука. Об этом рассказал руководитель политической силы Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Съезды проходят у нас по выходным... У нас суббот (в ноябре – ред.) не так много осталось: послезавтра (6 ноября – ред.) его точно не будет. Далее 13-е, 20-е или 27-е... За неделю съезд невозможно подготовить, потому что это документы и конференции областные, а вот 20-е или 27-е как вероятные даты я бы рассматривал", – сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем, по его словам, на этом съезде может решиться вопрос об исключении из партии народного депутата Артема Дмитрука, который ранее в одном из интервью заявил о своем разочаровании "Слугой народа".