Исследователи из Великобритании определили наследственные факторы развития острого миелоидного лейкоза. Это один из самых коварных типов рака крови с высокой летальностью, сообщает Країна здоров'я.

Хорошо известно, что иногда острый миелоидный лейкоз передается между представителями одной семьи в разных поколениях. Правда, генетические формы болезни встречаются довольно редко, и ученые еще плохо разобрались в том, из-за чего они возникают. Пробел в этом вопросе решили восполнить в Университете Ньюкасла. Оказалось, что в некоторых регионах ДНК есть изменения или вариации, определяющие опасность наследственного лейкоза.

Несколько тысяч пациентов с этой болезнью сравнили несколько большим количеством здоровых людей. Общее сопоставление ДНК показало существование двух генов, имеющих вариации, увеличивающие вероятность развития острого миелоидного лейкоза. Впервые наука продемонстрировала, что эти вариации влияют на риск болезни. Сделан важный шаг навстречу пониманию наследственной формы заболевания.

Известно, что иммунная система играет немаловажную роль в защите от многих других видов рака. Но исследование показало, что иммунитет очень важен и при остром лейкозе. Заболевание встречается у детей и взрослых, но чаще всего диагностируется у пожилых людей. Отметим, что в подавляющем большинстве случаев пациенты не имеют в прошлом родственников, страдавших такой же болезнью.