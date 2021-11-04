"Большое строительство" обустроит вертолетные площадки в 29 больницах

48 областных больниц запланировано обновить в следующем году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большое строительство", сообщает Деловая столица.

Более половины из них получат посадочные площадки для санитарных вертолетов, заявил в ходе форума "Украина 30. Безопасная громада" заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Мы будем восстанавливать 48 областных больниц, как детских, так и взрослых. И самое главное – для того, чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы" , — сказал он.

Кроме того, продолжается масштабное обновление сети автодорог. Это, в том числе помогает автомобилям скорой помощи оперативнее добираться до места вызова, отметил Тимошенко.

"Именно поэтому до конца 2021 года будет обновлено (всего с 2019 по 2021 год) 13 тысяч километров дорог. И уже к концу 2024 года мы, надеемся, сможем сделать 24 тысячи километров. Это фактически все дороги государственного значения, а также многие дороги, которые находятся на балансе областных государственных администраций. И еще раз повторюсь: сокращение пути проезда скорой помощи, полиции, ГСЧС, пожарных – это задача, которую мы выполняем" , — подчеркнул заместитель главы ОП.

Параллельно в рамках "Большой стройки" действует проект по установке в медучреждениях современной техники. Государство и местные громады на условиях софинансирования предоставляют больницам аппараты компьютерных томографов, УЗИ, цифровые рентгены и ангиографы, пояснил Тимошенко. В этом году удалось комплексно обновить или возвести "с нуля" 201 приемное отделение и 600 амбулаторий.