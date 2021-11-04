Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому с просьбой о помощи

Мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиюли Аласания просит президента Украины Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для получения лечения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Здравствуйте. Я – мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить?" – сказала она в видеообращении к президенту, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

Мама Саакашвили подчеркнула, что с ее сыном в любой момент может случиться все, что угодно.

"Но это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают – тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", – объяснила свою просьбу мать Саакашвили.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила руководство Грузии обеспечить гражданину Украины, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили надлежащую медицинскую помощь в связи с критическим состоянием его здоровья.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", – написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.