Три правила в уходе за двигателем автомобиля

Автомобильные эксперты назвали всего три главных правила в уходе, чтобы двигатель машины прослужит долго и надежно, сообщает Судебно-юридическая газета.

1.Своевременное обслуживание. Многие водители не часто устраивают своему автомобилю мелкий «медосмотр», так как считают, что если авто едет – значит все в порядке.

Несвоевременная замена масла - двигатель закоксовывается, не поменяли ремень ГРМ - при первом его обрыве поршень уничтожит клапаны, не проверили свечи - троение, нарушения работы, повышенный расход топлива. И это только самые распространенные примеры халатности.

2.Поломки и ремонт. Если в работе двигателя возникли какие-то посторонние звуки, изменился цвет выхлопа, снизились тяговые характеристики, следует сразу же разобраться в первопричине поломки и устранить ее. Иногда мелкая неисправность, которую не удалось обнаружить своевременно, становится причиной серьезных поломок и дорогого ремонта.

3.Качественные ГСМ. Не стоит экономить на бензине. Зачастую, чтобы сэкономить, вместо рекомендованного производителем 98-го заливают 92-й, это никак нельзя назвать экономией. Низкокачественное топливо оказывает пагубное воздействие на узлы и агрегаты двигателя, и рано или поздно оно даст о себе знать.

Эксперты указывают, что не стоит использовать и разрекламированные топливные присадки и добавки, якобы увеличивающие давление при сгорании, снижающие расход топлива и вредные выбросы и т.д. Все эти факторы уже просчитаны производителем, и попытки их изменить сомнительными смесями, приводят только к проблемам.