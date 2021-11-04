Wizz Air запустил из Украины новый рейс

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы Будапешт – Запорожье и Запорожье – Будапешт. Билет в один конец стоит около 1500 грн, сообщает Обозреватель.

Полеты между Запорожьем и Будапештом будет осуществлять самолет Airbus A320, заявили в пресс-службе запорожского аэропорта. Длительность полета составит 2 часа 10 минут. Первый полет уже состоялся 31 октября.

Правила въезда в Венгрию

По информации Министерства иностранных дел, путешественники, прибывающие в Венгрию авиатранспортом, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не позднее 72 часов на момент прибытия. При этом подчеркивается: принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест.

Другой вариант – украинский или венгерский сертификат о вакцинации от заболевания. Важно: вакцинация должна быть полной. А с момента получения крайней прививки должно пройти минимум 14 дней. Помимо этого, вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

Кроме того, украинцы должны иметь ряд документов. Речь идет о: