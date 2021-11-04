Президент Чехии переведен из реанимации в обычную палату

Президента Чехии Милоша Земана перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. В реанимации Центрального военного госпиталя в Праге он находился почти месяц. Об этом сообщила представитель дирекции госпиталя Йитка Зинке, сообщает Корреспондент.

"Президент был госпитализирован в Центральную больницу 10 октября 2021 года. Причиной стало обострение хронического заболевания, вызванное нарушением режима питания. Улучшению здоровья президента способствовало назначенное ему лечение в отделении интенсивной терапии" , - говорится в сообщении Зинке на сайте госпиталя.

77-летний Земан с начала 2021 года передвигается на инвалидной коляске.