Tesla Model X 2022 года: первые подробности

Благодаря преждевременной утечке конфиденциальной информации стали известны сенсационные подробности относительно обновленного электрического кроссовере Tesla Model X, сообщает РБК-Украина.

На фоне популярности и взрывных продаж бюджетных седанов Model 3 и паркетников Model Y, этот серьезный внедорожник оказался в тени. А зря…

Секретный документ Tesla, обнародование которого пока не предполагалось, раскрывает интересные детали относительно обновлений кроссовера Model X в "долгоиграющей" версии Long Range.

Так, рейстайлинговый Tesla Model X Long Range 2022 года более чем на 30 процентов мощнее предшественника. Если раньше передний/задний электромоторы выдавали 241 и 253 лошадиных сил соответственно, то теперь эти цифры составляют 326 и 333 сил.

Увеличение мощности - не единственное улучшение, поскольку батарея в свежей версии Long Range весит на 14% меньше. Это означает увеличение удельной энергии аккумуляторного блока на 13% и снижение массы снаряженного автомобиля на 4%. Если ранее электрический внедорожник весил 2466 кг, то теперь этот показатель упал на сотню килограммов.

Документация по топ-модификации X Plaid еще не доступна, но, согласно веб-сайту Tesla, эта трехмоторная модель будет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Чем еще нас порадует обновленный флагманский внедорожник Tesla, станет известно после обнародования автопроизводителем всей технической информации.