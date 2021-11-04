Арахамия назвал "антивакцинаторов" в Раде

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех человек в парламенте, заявляющих, что не будут вакцинироваться, сообщает Украинская правда.

Они все трое из монобольшинства – Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.

"У нас есть информация по людям, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы – ред.). Многие сказали – я не хочу распространять эту информацию.

Ну они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику (вакцинированных в парламенте – ред.).

Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой, я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

После этого Арахамия добавил, что на заседании фракции будет рассмотрено исключение из нее Дмитрука.