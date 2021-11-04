Верещук на следующей неделе посетит Донбасс в статусе министра

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на следующей неделе планирует посетить Донбасс. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, сообщает Левый берег.

Кадровых изменений в Минреинтеграции новый руководитель не планирует.

Фото: Макс Требухов

"Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе сразу немедленно поехать на Донбасс. Прежде всего – я хочу поговорить с людьми. Люди, которые там живут, лучше всего знают проблемы. Они страдают от безработицы, от экологических угроз... У которых действительно проблемы с оплатой коммунальных услуг. Мы знаем, как тяжело сегодня даются льготы, которые нужно установить для тех территорий. Потому что я считаю, что они нуждаются в таких льготах", – сказала Верещук.

Она также отметила, что после того, как она приняла решение возглавить министерство, она постоянно встречается с внутренне перемещенными лицами и хорошо знает об их проблемах.

Верещук также подчеркнула, что кадровых изменений в министерстве она не планирует и готова работать с командой экс-главы МинВОТ Алексея Резникова.

"По коллективу – я вижу, что это люди энергичные, мотивированные, молодые, готовые работать. И я надеюсь, что они будут работать со мной... Я знаю, что первый заместитель выразил желание уйти вместе с господином Резниковым. Я желаю ему удачи на новом месте. А мы будем искать и формировать кадры. А так я хочу работать с коллективом, который есть", – сказала министр.

Верещук также рассказала, что при министерстве будет создан экспертный и общественный совет.