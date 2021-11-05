Через "Борисполь" пытались вывезти волков под видом собак

Киевские таможенники в международном аэропорту "Борисполь" предотвратили попытку вывоза за границу трех волков под видом собак, сообщает УНИАН.

В пресс-релизе Государственной таможенной службы Украины указано, что по документам, предоставленным к таможенному контролю, из Украины в Непал вывозили трех сибирских лайек, которые не представляют высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тыс. грн.

Однако при досмотре груза киевские таможенники обнаружили расхождения с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" издавали совсем нехарактерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные не были похожи на лайки, а имели все волчьи признаки.

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков, а именно разрешения CITES, документов о праве покупки животных, ветеринарного свидетельства отправитель не имел, добавили в службе.

Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты. Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в "Фельдман Экопарк".