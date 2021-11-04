Легкая форма COVID-19 может вызвать осложнения на годы

Осложнения от COVID-19 могут длиться годами, даже если заболевание перенесено в легкой форме, сообщает Деловая столица.

Об этом сказал на брифинге старший советник программы по иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Украине, доктор Умид Шарапов.

"COVID у многих вызывает тяжелые осложнения. Даже у тех, кто легко переболел — об этом мало говорят — у них могут быть осложнения, которые длятся месяцами. Я знаю людей, у которых эти осложнения длятся годами. Это хроническая усталость, бессонница, депрессия, выпадение волос у женщин и мужчин, боли в суставах, мышечные боли, снижение работоспособности" , — отметил он.

По его словам, часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.