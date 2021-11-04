Потепление до +20 и дожди на западе: прогноз погоды на 5 ноября

К концу первой недели ноября в Украине становится все теплее. Во многих областях температура днем поднимется до 19°С, а где-то – и вовсе до 20°С. В большинстве западных областей погода﻿ пока будет дождливой.

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Итак, в пятницу, 5 ноября, во всех восточных, большинстве южных и центральных областей, а а также в Крыму ожидается 15-19°С днем. В Винницкой, а также во всех западных и северных областях днем будет немного прохладнее – около 12-16°С. И самой теплой окажется Николаевской область – там обещают все 18-20°С днем. Ночью по всей Украине ожидается от 6 до 11°С.

Дожди 5 ноября остаются практически во всех западных областях, кроме Черновицкой и Волынской. На остальной территории страны ожидается сухая и ясная погода. Во всех восточных, центральных и западных областях ожидается ветер около 11-18 км/час в среднем. В Харьковской и некоторых центральных областях местами возможны шквалы до 25 км/час. Во всех южных и северных областях, а также в Крыму средняя скорость ветра составит 14-25 км/час. В Сумской области местами возможны шквалы до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 5 ноября в Винницкой и большинстве районов Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Донецкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 5 ноября ожидается температура от 11 до 17°С в течении дня, ветер 11-18 км/час и, возможно, дождь.