В "Слуге народа" анонсировали новые отставки в Кабмине

Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Однако новые отставки в Кабмине состоятся не в ближайшее время, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Две (отставки - ред.) есть. Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (имена - ред.) до последнего момента" , - сказал глава фракции монобольшинства Давид Арахамия в кулуарах Рады.

Как отметил Арахамия, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода.

Напомним, вчера Верховная рада уволила глав Минобороны, Минреинтеграции, Минэкологии, Минэкономики и Министерства ОПК.

А сегодня нардепы назначили новых министров. В частности, уволенный из Минреинтеграции Алексей Резинков возглавил Министерство обороны.