Верещук не голосовала за лишение себя депутатских полномочий

Ирина Верещук не присутствовала на голосовании за досрочное лишение ее депутатских полномочий, но проголосовала за свое назначение министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Деловая столица.

Так, постановление №6276 о досрочном лишении Ирины Верещук полномочий народного депутата проголосовали 319 нардепов. При этом сама Верещук во время голосования отсутствовала.

Верещук проголосовала за постановление №6279 о назначении ее вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.