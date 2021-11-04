Арахамия заявил, что женщина не может возглавлять Минобороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что украинцы не готовы видеть женщину в кресле министра обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 4 ноября.

Арахамия уверен, что в представлении "большинства людей в обществе" министром обороны должен быть "боевой генерал", поэтому даже к новому министру Алексею Резникову, который не имеет боевых званий, у некоторых "есть вопросы". Учитывая это, убежден нардеп, женщина на посту министра обороны вовсе не будет воспринята в обществе.

"Мы считаем, что женщина — министр обороны — сейчас не будет воспринята в обществе, потому что общество не привыкло. Даже сейчас есть вопросы по Резникову, служил ли он в армии. Он военнообязанный, но не в армии. А если бы это была женщина, то вообще бы сказали "Война на дворе, а вы женщину ставите!" Мы считаем, что это должен быть эволюционный шаг. Может быть, через несколько лет и женщина сможет стать министром обороны, но сейчас восприятия в обществе такого нет" , — заявил Арахамия.

При этом он подчеркнул, что " много женщин являются министрами обороны в европейских странах НАТО": "Это нормально и так должно быть ".

Гендерная координатор кампании по противодействию сексизму и дискриминации в политике и СМИ "Повага" и ресурса "Женщины — это 50% успеха Украины" Анастасия Багалика назвала подобные заявления недопустимыми.

"Я не знаю, на какие исследования общественного мнения по вопросу назначения женщины на должность министра обороны опирался господин Арахамия. Я таких исследований не видела. Но я могу уверенно говорить о том, что такие высказывания и оценки от главы провластной фракции недопустимы" , — сказала она в комментарии "Новостям Донбасса".

По ее словам, подобные высказывания обесценивают службу более 30 тысячи женщин в рядах украинской армии.