В Минздраве сказали, как уменьшить "коронавирусную" нагрузку
Вакцинация от коронавируса – это единственный выход для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения., сообщает УНИАН.
"Все больше областей заходят в "красную зону"... Вакцинация остается тем медицинским мероприятием, который позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку сейчас мы видим в рамках нашей статистики, почти 98-99 процентов людей, которые находятся на койках интенсивной терапии в инфекционных отделениях, – невакцинированные люди", – сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, "
поэтому вакцинация является и будет оставаться именно медицинским вмешательством, которое позволяет уменьшить нагрузку на систему здравоохранения".
"Тем не менее, не следует забывать об использовании масок, соблюдении дистанции и других профилактических мероприятий, которые регламентированы и точно так же действуют именно против штамма "Дельта", которым вызвана текущая вспышка", – подчеркнул Кузин.