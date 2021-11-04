В Минздраве сказали, как уменьшить "коронавирусную" нагрузку

Вакцинация от коронавируса – это единственный выход для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения.﻿, сообщает УНИАН.

"Все больше областей заходят в "красную зону"... Вакцинация остается тем медицинским мероприятием, который позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку сейчас мы видим в рамках нашей статистики, почти 98-99 процентов людей, которые находятся на койках интенсивной терапии в инфекционных отделениях, – невакцинированные люди" , – сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, " поэтому вакцинация является и будет оставаться именно медицинским вмешательством, которое позволяет уменьшить нагрузку на систему здравоохранения".