Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ, сообщает Корреспондент.

Решение было принято на заседании Высшего госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.

Отмечается, что утверждены программы по обновленной военной доктрине и миграционной концепции, а также другие.

Напомним, документы были согласованы лидерами двух стран в сентябре 2021 года. Программы по Союзному государству в том числе предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию валютного регулирования и валютного контроля.