Экс-нардеп Звягильский попал в реанимацию
Народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский попал в больницу из-за COVID-19, сообщает УНИАН.
Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлий Иоффе.
Помощник Звягильского по телефону подтвердил Иоффе, что у экс-депутата осложнения из-за COVID-19, он находится в больнице в Киеве в стабильном состоянии.
"Помощник ответил, что он в реанимации в Институте сердца. Состояние стабильное", – отметил Иоффе.
Напомним, Ефиму Звягильскому 88 лет.