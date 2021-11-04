Экс-нардеп Звягильский попал в реанимацию

Народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины Ефим Звягильский попал в больницу из-за COVID-19, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлий Иоффе.

Помощник Звягильского по телефону подтвердил Иоффе, что у экс-депутата осложнения из-за COVID-19, он находится в больнице в Киеве в стабильном состоянии.

"Помощник ответил, что он в реанимации в Институте сердца. Состояние стабильное" , – отметил Иоффе.

Напомним, Ефиму Звягильскому 88 лет.