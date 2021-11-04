В майнинге криптовалют назрел кризис

В условиях продолжающегося бума на биткоин майнинговые компании стремятся производить как можно больше этой криптовалюты. Но в последние полтора года на их пути стал ряд преград: включая всемирную пандемию коронавируса, запрет на майнинг в Китае и кризис в глобальных цепочках поставок, сообщает Обозреватель.

Издание Quartz называет это вторжением реального, физического мира в виртуальный, в условиях которого майнинговым компаниям приходится искать выход из ситуации. Они учатся самостоятельно ремонтировать неисправные компьютеры, вывозят производственные мощности самолетами или просто смиренно ждут.

Но на криптовалютном рынке любая задержка может иметь решающее значение.

"Каждый день оффлайна для майнера – это упущенная возможность получения дохода" , – говорит представитель американской майнинговой компании Marathon Digital Holdings Чарли Шумахер.

Компьютеры для майнинга подорожали в разы

В 2021 году Marathon Digital Holdings заказала 130 тыс. майнинговых машин у китайского производителя Bitmain по средней цене $3 тыс. за штуку. Такой крупный заказ оказался мудрым решением – сегодня такие же устройства стоят около $10 тыс.

Но теперь встал вопрос доставки машин из Китая на производственные предприятия в США. За полгода время доставки выросло почти вдвое – до 30 дней.

Компания пыталась доставлять майнинговые машины коммерческими рейсами, но на них было довольно сложно найти место. Кроме того, возникла проблема с их таможенным оформлением по прибытии в США.

Поэтому с октября Marathon начала самостоятельно фрахтовать самолеты для перевозки биткоин-машин из Малайзии в США. Это позволило доставлять груз прямиков в Даллас, где находятся криптофермы Marathon Digital Holdings.

Биткоин-компании покидают Китай

Другой майнинговой компании BitDigital, у которой были свои майнинговые фермы в Китае, удалось предугадать запрет криптовалюты в КНР. Они начали перевозить свои машины из Китая в США и Канаду еще в 2020 году.

По состоянию на ноябрь 2021 года компания уже вывезла большую часть своих машин для майнинга из Китая, но на территории страны все еще находятся около 20 тыс. устройств. По словам главного стратега BitDigital Сэма Табара, сейчас "миграция" ускорилась.

"Это хрупкие машины, поэтому сначала их нужно упаковать в ПВДХ-пленку, а затем очень аккуратно сложить в ящики. Они не всегда доходят до нас в целости и сохранности. На каждой машине, которая доходит, мы должны провести диагностику. В некоторые из них забивается пыль, или они повреждаются во время транспортировки" , – объясняет Табар.

На данный момент его компания тоже столкнулась с задержками поставок – последняя партия машин (а это чуть меньше тысячи) все еще находится в контейнере в морских доках Нью-Йорка. Но и покупка новых машин – не вариант.

"Ожидание может занять некоторое время в следующем году, но даже в этом случае нет никаких обещаний. Для криптовалюты это долго" , – жалуется Сэм Табар.

Голь на выдумки хитра

Канадская компания Hut 8 Mining проявила творческий подход к ситуации с поставками. Из-за нецелесообразности отправки неисправных машин китайской компании MicroBT производителю в Hut 8 несколько переквалифицировались.

"Мы стали единственной в Северной Америке и Европе авторизованной ремонтной мастерской для техники MicroBT" , – говорит руководительница отдела по связям с инвесторами и корпоративному развитию Hut 8 Сью Эннис.

Теперь ее компания ремонтирует не только собственные машины, но и чужие. Таким образом, вместо рекомендуемых 18-24 месяцев эксплуатации майнинговых машин, срок их жизни можно продлиться вплоть до 5 лет.