В Днепре в реанимации спасают младенца с коронавирусом

В Днепре медики борются за жизнь новорожденного, которому от матери передался COVID-19, пишет Тетяна Самарук, РБК-Украина.

Маленький пациент находится в реанимации COVID-отделения Днепропетровской областной детской больницы. Отмечается, что малыш родился 10 дней назад у мамы, больной коронавирусом.

Сейчас новорожденный является самым тяжелым пациентом в COVID-отделении.

Кроме того, в детской областной больнице в Днепре развернуто 20 коек для пациентов с коронавирусом и все они подключены к системе подачи кислорода. Сейчас занято 80% мест.