"Нафтогаз Трейдинг" заключил трехлетние договоры с 1029 тепловиками

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" ("НТ") заключила трехлетние договоры на поставку газа с 1029 производителями тепла, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы группы, в частности, из 227 крупных ТКЭ, предоставляющих услуги по централизованному отоплению, к компании обратились 209 предприятий.

При этом за последнюю неделю количество клиентов "НТ" увеличилось на 51 тепловика. На рассмотрении находится еще 44 заявки на подписание договоров.

Договоры с "НТ" уже имеют более 95% украинских производителей тепла из тех, кто работал с "Нафтогазом" в прошлом отопительном сезоне.

Как сообщалось, с 20 мая 2021 года прекратил действовать режим специальных обязательств (ПСО), теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

"Нафтогаз Трейдинг" предложил предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. На первый год – с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года – цена составляет 7,42 грн за 1 куб. м газа, (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).