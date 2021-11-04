Нардеп-"слуга" назвал Арахамию "Маугли в зеленых джунглях"

Народный депутат Артем Дмитрук прокомментировал сегодняшнее заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможном исключении парламентария из фракции, сообщает Деловая столица.

Дмитрук считает, что Арахамия очень давно не был на улице, не общался с людьми, не слушал о проблемах и не пытался их решить. По поводу заявления главы фракции "Слуга народа", что Дмитрук надевает зеленую футболку, а потом делает всё наоборот, нардеп ответил, что за зеленую футболку сегодня на улице могут просто побить "за тарифы, за ФОПов, за отсутствие коек и кислорода в больницах".