Израиль предложил обучать украинских медиков

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский предложил обучать украинских медиков у себя в стране. Ожидается, что они будут проходить повышение квалификации на базе израильских клинических больниц, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Отдельно обсудили вопросы усовершенствования квалификации медицинских работников" , - написал в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по итогам встречи с послом Израиля.

Глава Минздрава поблагодарил Бродского за предложение, организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц.

В ходе встречи, добавил министр, также обсуждалась возможность обмена опытом в сфере работы университетских клиник.