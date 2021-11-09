Полезные соусы и заправки к салатам: 6 универсальных вариантов

Салат всегда был и остается универсальным блюдом, которое выступает в качестве перекуса, основного приема пищи. Довольно часто хозяйки не знают, чем заправить салат, кроме майонеза или обычного масла. И этим самым могут свести на нет всю пользу блюда, сообщает Обозреватель.

Диетолог Анастасия Белоус поделилась полезными вариантами соусов и заправок для салатов. Опубликовано на странице в Instagram.

Оливковый соус для летних салатов

Ингредиенты:

  • Оливковое масло
  • Лимонный сок винный уксус
  • Куркума\копченая паприка
  • Морская соль
Соус на основе оливкового масла и лимонного сока
Соус на основе оливкового масла и лимонного сока

Гуакамоле для пасты, салатов и для тостов

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1\2 шт
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Вода – 2 ст. л.
  • Морская соль
  • Паприка
Гуакамоле
Гуакамоле

Томатный к салатам и готовым блюдам

Ингредиенты:

  • Запеченные помидоры – 1 шт
  • Запеченный перец – 1 шт
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Зелень – 1 пучок
  • Соль
  • Специи
  • Чеснок
Томатный соус
Томатный соус

Легкий летний

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт
  • Тертый огурец
  • Укроп
  • Чеснок
  • Соль
  • Перец
  • Специи
Соус на основе йогурта и огурца
Соус на основе йогурта и огурца

Песто

Ингредиенты:

  • Зелень
  • Оливковое масло
  • Орехи
  • Соль
  • Специи
Соус на основе зеленого и оливкового масла
Соус на основе зеленого и оливкового масла

Кешью-соус

Ингредиенты:

  • Кешью – 30 г
  • Соевый соус \растительное молоко – 1\2 ст
  • Чеснок – 1\2 зубчика
  • Соль
  • Специи
  • Зелень
Соус на основе кешью
Соус на основе кешью

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