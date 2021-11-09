Полезные соусы и заправки к салатам: 6 универсальных вариантов
Салат всегда был и остается универсальным блюдом, которое выступает в качестве перекуса, основного приема пищи. Довольно часто хозяйки не знают, чем заправить салат, кроме майонеза или обычного масла. И этим самым могут свести на нет всю пользу блюда, сообщает Обозреватель.
Диетолог Анастасия Белоус поделилась полезными вариантами соусов и заправок для салатов. Опубликовано на странице в Instagram.
Оливковый соус для летних салатов
Ингредиенты:
- Оливковое масло
- Лимонный сок винный уксус
- Куркума\копченая паприка
- Морская соль
Гуакамоле для пасты, салатов и для тостов
Ингредиенты:
- Авокадо – 1\2 шт
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Вода – 2 ст. л.
- Морская соль
- Паприка
Томатный к салатам и готовым блюдам
Ингредиенты:
- Запеченные помидоры – 1 шт
- Запеченный перец – 1 шт
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Зелень – 1 пучок
- Соль
- Специи
- Чеснок
Легкий летний
Ингредиенты:
- Натуральный йогурт
- Тертый огурец
- Укроп
- Чеснок
- Соль
- Перец
- Специи
Песто
Ингредиенты:
- Зелень
- Оливковое масло
- Орехи
- Соль
- Специи
Кешью-соус
Ингредиенты:
- Кешью – 30 г
- Соевый соус \растительное молоко – 1\2 ст
- Чеснок – 1\2 зубчика
- Соль
- Специи
- Зелень