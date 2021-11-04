В Латвии будут оплачивать ущерб от COVID-вакцинации

Латвийский Сейм принял поправки в законодательство, позволяющие выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от COVID-19, сообщает Европейская правда.

По информации портала ERR в первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба, когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда. Однако по предложению оппозиции в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен умеренный вред.

Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение. По его словам, несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов.