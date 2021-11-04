Аваков впервые озвучил причины своей отставки

Арсен Аваков в программе "Народ против" у Натальи Влащенко заявил, что после отставки у него "нагрузка с плеч ушла". И теперь по утрам он читает не сводки, а смотрит "клип Тины Кароль", сообщает Политика Страны.

Экс-министр МВД назвал причину своего ухода с поста главы МВД.

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных, профессиональных вещах. Я умею говорить "нет. Это не всем нравится. Я умею говорить "так нельзя"".

Далее он раскритиковал, что вся власть сегодня сосредоточена на Офисе президента.

"Нет никакого баланса"

Аваков сказал, что при нем "не было ДТП а-ля Трухин". То есть Аваков выставляет версию, что он стал часто возражать Зеленскому и поэтому отправился в отставку. И в целом ведет линию на то, что президент негативно влияет на правоохранительную систему.

Аваков жестко прошелся по новому министру внутренних дел Денису Монастырскому.

"Способных на многое заменили способные на всё... Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите?"

Он говорит, что генералов МВД Коваля и Марчука, которые занимались "ворами в законе", при новом министре отправили в отставку. Видимо, имеется в виду история с ошибками в санкционном списке СНБО, за которые, как рассказывал Данилов, были уволены чины МВД.

"Двух лучших профессионалов берут и увольняют. Не потому ли, что авторитеты пролоббировали и отомстили?", - задает вопрос Аваков.

Аваков сравнил Зеленского и Порошенко. Вышло не в пользу нынешнего президента.

"Порошенко очень хотел влиять на МВД и он это постоянно делал... Но у Петра Алексеевича был баланс в парламенте и во власти. Поэтому мы с ним могли разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать политические провокации, но это не было эффективное давление", - заявил Аваков в ходе интервью на "Украина 24" - При Зеленском "я увидел, что все это выветривается в интриги. Меня спросили, почему полицейские останавливают специально депутатов от "Слуги народа". Я говорю: потому что это их работа. Вы думайте, как подбирать депутатов адекватных!".

Экс-министр МВД очень жестко раскритиковал санкционную практику СНБО.

"Совбез не может быть органом исполнительной или судебной власти, который назначает виноватых... СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций", - заявил бывший министр".

Говорит, что папку с санкциями ему давали за пять минут до заседания. По словам Авакова, санкции вводятся на основании "оперативных справок, которыми у меня весь стол завален" . Аваков заявил, что на первом и втором заседании по санкциям поднялись споры, но " это не было поддержано" .

"Я член СНБО с десятилетним стажем не имел материала. Я Данилову говорил - это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке нет. Он: ну, не успели размножить".

По словам бывшего министра, санкции штампуют в том числе против тех, кто финансирует оппозиционные сайты. При этом обозначают таких людей, например, как контрабандистов.