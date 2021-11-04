Флагман ВМС США вошел в Черное море
В Черное море вошел флагман Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки – корабль Mount Whitney, сообщает УНИАН.
"Корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney (LCC 20) сегодня зашел в Черное море с целью проведения обычных морских операций с нашими союзниками и партнерами НАТО в регионе. Сила ради мира, сильнее вместе", – отмечается в сообщении Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter приветствовал заход флагмана американского флота в Черное море.
"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги в этом направлении и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – подчеркнул Кулеба.