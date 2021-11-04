"Это не тайна": Разумков сказал, кто выбирает министров
Президент Владимир Зеленский лично принимает решения о назначениях министров, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой".
"Никто не делает из этого тайну, что решение принимает президент относительно кадровых назначений в правительство. Да, это не соответствует Конституции. К сожалению, я давно не принимаю участие в таких совещаниях, а может – к счастью. А с другой стороны, все же я являюсь сторонником профессионального подхода. Потому что компетентность и порядочность – это две ключевые черты, которые должны быть у чиновника, который идет на ту или иную должность", – сказал Разумков.