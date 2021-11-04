В Мадриде автомобиль въехал в группу школьников

В испанской столице Мадриде автомобиль въехал в группу школьников. В результате происшествия один ребенок погиб, двое получили травмы, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Инцидент произошел у одной из городских школ Fomento Montealto.

Погибшей девочке было шесть лет. Двух других детей - 10 и 12 лет - госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным издания, за рулем авто находилась женщина. Она - одна из матерей, которые приезжают в школу забрать детей после занятий. Анализ на алкоголь и наркотики оказался отрицательным.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.