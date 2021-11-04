В четверг, 4 ноября, американские власти арестовали российского аналитика Игоря Данченко, причастного к созданию так называемого "досье Стила" с недоказанным на официальном уровне компроматом на Дональда Трампа, сообщает Обозреватель.

Гражданин РФ был задержан в рамках расследования спецпрокурора Джона Дарема.

Игоря Данченко, проживающего сейчас в США, обвиняют в пяти преступлениях и в даче ложных показаний ФБР.

Досье Стила – это взрывная коллекция материалов о связи между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией. Ее составил бывший офицер МИ6 Кристофер Стил. Согласно его расследованию, во время предвыборной кампании Трамп якобы сотрудничал со спецслужбами РФ, чтобы добыть компромат на свою главную соперницу Хиллари Клинтон.

Игорь Данченко стал источником, пожалуй, самой резонансной части досье. В ней говорится, что Трамп в 2013 году нанял президентский номер в московской гостинице Ritz-Carlton, куда привел российских проституток для сексуальных утех вместе с "золотым дождем". В досье Стила утверждается, что российские спецслужбы имеют видеодоказательства этих развлечений и хранят их как компромат на Трампа.

Игорь Данченко, российский аналитик, собиравший материал для досье Стила. Источник: The New York Times via CNN

Публичное обнародование "досье Стила" в январе 2017 года вызвало нависшую над президентством Трампа бурю. Позже выяснилось, что документ финансировался демократами.

Игорь Данченко, родившийся в России и долгое время проживающий в Соединенных Штатах, также давал показания ФБР в 2017 году. Тогда было обнаружено несоответствие некоторых аспектов досье Стила, а показания Данченко правоохранители назвали более спекулятивными, чем утверждение в самом досье.

Трамп со своей стороны назвал компромат "кучей мусора", и обвинил ФБР в фабрикации информации для отстранения его от должности.

Сам Стил оправдывает свою роль в создании досье. В недавнем интервью ABC News, он сказал:

"Я поддерживаю работу, которую мы проделали, источники, которые мы имели, и профессионализм, который мы к ней применили".

Он также подчеркнул, что, хотя досье финансировалось демократами, его работа была аполитичной и он считает, что Трамп все еще угрожает национальной безопасности США.

А компромат на Трампа спровоцировал порноистерию в США.