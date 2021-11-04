"Иллюзий нет" — Аваков рассказал, кто победит на Донбассе
Жители оккупированного в настоящее время Донбасса будут голосовать на выборах за своих сепаратистов, заявил в программе "Народ против" экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Украина 24.
"У меня иллюзий нет. На этих территориях (ОРДЛО — ред.) победят не представители Киева или центральной Украины. Победят их местные "сепары", которым там доверяют. Меня устраивает это. Это будет процедура в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы с этим справимся. Ситуация будет меняться", — сказал он.
Аваков рассказал, что необходимо для изменения этой ситуации.
"Но для этого еще одна вещь нужна. Можно сколько угодно сил тратить на оборону, фундаментальные вещи; огромные деньги, миллиарды тратить, строить танки и так далее. Но если при этом твой народ живет таким уровнем жизни, который не хочет защищать, ничего не получится. Я должен жить в своей стране и хотеть защищать свою страну, свой образ жизни. Украинцы были сплоченные, в 2014 году Путин получил неожиданный эффект, потому что украинцы воевали за свободу, эта категория — не пустое место. И если к этому добавить достойный образ жизни, который хочется защищать, — вот этого я хочу", — сказал он.