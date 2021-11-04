"Иллюзий нет" — Аваков рассказал, кто победит на Донбассе

Жители оккупированного в настоящее время Донбасса будут голосовать на выборах за своих сепаратистов, заявил в программе "Народ против" экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Украина 24.

"У меня иллюзий нет. На этих территориях (ОРДЛО — ред.) победят не представители Киева или центральной Украины. Победят их местные "сепары", которым там доверяют. Меня устраивает это. Это будет процедура в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы с этим справимся. Ситуация будет меняться" , — сказал он.

Аваков рассказал, что необходимо для изменения этой ситуации.