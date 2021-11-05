14-летняя дочь Миллы Йовович покоряет мир моды

Старшая дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эва отметила 14-летие. Звездная мама в честь этого события решила вспомнить достижения юной наследницы, а также похвалиться очередным из них, сообщает РБК-Украина.

Об этом она рассказала в личном блоге. А также отметила в посте, какой растет Эвер.

Эвер Гарбо к своим 14 годам уже построила успешную карьеру. Девочка снималась в нескольких фильмах и работала в качестве модели. А ко дню рождения судьба преподнесла ей особый подарок. Девочка, которая унаследовала красоту матери, стала лицом Miu Miu. Эвер в качестве героини новой рекламной кампании Miu Miu Nuit снялась у знаменитого на весь мир дуэта фешн- фотографов - Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.

В своем блоге Милла Йовович написала много интересных фактов про свою дочь: