С начала года более 30 несовершеннолетних совершили ДТП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию с недавним дорожно-транспортным происшествием, которое совершил несовершеннолетний. По ее словам, с начала года несовершеннолетние водители совершили 35 аварий, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Генпрокурор отметила, что с начала года в авариях на дорогах пострадали несколько сотен несовершеннолетних.

"Немного статистики за этот год. 35 несовершеннолетних совершили ДТП, которые уже инкриминируются Уголовным кодексом. И 800 детей стали пострадавшими" , - сказала она.

Как рассказала Венедиктова, количество смертей в ДТП на дорогах Украины с начала 2021 года уже превысило 2 тысячи.