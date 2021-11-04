Во Франции мобильный телефон разрушил печь крематория

В городе Венден-ле-Бетюн на севере Франции взрыв уничтожил одну из двух печей местного крематория. В ходе расследования было установлено, что причиной взрыва стал мобильный телефон в кармане костюма усопшего, сообщает NEWSru.

Во время кремации, когда температура в печи достигла 1100 градусов, литиевая батарея взорвалась, вызвав пожар. Обошлось без жертв, однако ущерб составил 90000 евро.

Владелец крематория заявляет, что возместить ущерб должно похоронное бюро, проводившее кремацию.

"Убедиться, что в гробу нет ничего, кроме тела – это их забота", - говорит он.